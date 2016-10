Im neuen Heft bauen wir uns die Grundausstattung für eine Elektronikwerkstatt, warten Autos selbst, basteln Spielzeuge mit Beschleunigungssensoren und Quadrocopter und vieles mehr.

Ab heute kann die neue Make-Ausgabe im heise shop vorbestellt werden. Ab nächster Woche ist es dann am Kiosk erhältlich oder kommt per Abo direkt in den Briefkasten. Interessierte können auch schon einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen.

Werkstattausstattung

Für Elektronikbasteleien ist ein Lötkolben die Grundausstattung für die heimische Werkbank. Mehr Projekte möglich macht ein Labornetzteil als einstellbare Strom- bzw. Spannungsquelle. Inzwischen kann man beide Geräte auf Arduino-Basis auch selber bauen, statt sie einfach nur im Laden zu kaufen.



Nadellager für beengte Verhältnisse

Ob Welle, Achse oder Führung – wenn Bewegung ins Projekt kommt, sind Reibung und Verschleiß nicht weit. Damit nichts quietscht oder überraschend Teile durch den Keller fliegen, muss die Lagerung der beweglichen Teile gut durchdacht sein. Wir erklären die Grundlagen und geben Tipps für den Hausgebrauch.

Autowartung zu Hause

Auch moderne Autos immer weniger von ihrem Innenleben preisgeben, lassen sich Reifendruck, Ölstand oder Frostschutz einfach selbst prüfen. Wer regelmäßig sein Auto checkt, vermeidet oft auch größere Probleme. Eine Idee zum Aufrüsten haben wir auch und zeigen, wie man eine USB-Ladebuchse ins Armaturenbrett einbaut.

Außerdem treffen wir den Cosplayer Rudolf Arnold, bauen Quadrokopter fürs erste FPV-Rennen, hacken ein Flipdotdisplay aus einem alten Linienbus, erstellen genaue Gehäuseanzeigen und bauen das Kuschelmonster Noko sowie das Make-Block-Tetris weiter. Wie in jedem Heft gibt es schließlich Buchkritiken, Kurzvorstellungen von Hard- und Software und Neuigkeiten aus der Maker-Szene.

Jetzt vorbestellen

Die Make-Ausgabe 5/16 hat 148 Seiten und kostet 9,90 Euro. Bei Bestellungen bis zum 16. Oktober entfallen die Versandkosten. Im Abo kommt die neue Make-Ausgabe am 12. Oktober in den Briefkasten. Im Zeitschriftenhandel und der App (für iOS oder Android) können Sie das Heft ab dem 13. Oktober kaufen. (hch)