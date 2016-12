Es muss nicht immer Blockflöte sein! Weihnachtslieder lassen sich auch gut auf der Reißzwecken-Orgel spielen. Neben weiteren Themen zeigen wir, wie Sie mit der Gameboy-Kamera das Fest im Retro-Look festhalten.

WRO: Luca und Yannick bei der Arbeit

Bild: Klaus Luber

Reportagen

Wir haben uns nicht vom Taifun Haima abhalten lassen und die Maker Faire in Shenzhen/China besucht. Außerdem haben wir einen Blick in die zahlreichen Elektronikkaufhäuser des Maker Mekkas geworfen. Für die World Robot Olympiad in Neu Delhi haben Schülerinnen und Schüler mit Lego Roboter gebaut. Vier Teams berichten über die Herausforderungen und wie Ihre Lösungsansätze aussehen.

Kinder und Einsteiger

Die Kleinen und die etwas größeren kommen bei uns wieder nicht zu kurz und wir machen in der Rubrik Make: Family noch mehr mit Lego: Trickfilme. Die Stop-Motion-Technik ist toll geeignet, um den Plastikfiguren Leben einzuhauchen. Wer schon etwas löten kann, der baut mit einer Handvoll Bauteilen und Reißzwecken eine kleine Orgel - und zur Weihnachtszeit eine (weitere) Geduldsprobe für die Nerven der Familie.



Aufbau des FPV-Racecopter

Es geht weiter...

Wir greifen die Cliffhanger der letzten Ausgaben auf und setzen sie fort: Teil II zum Bau eines FPV-Racecopters und der dritte Teil zur Spielesteuerung mit Gehirnwellen kommen. Nachdem Sie bereits lesen konnten, wie Lager und Führungen konstruiert werden und welche Elektromotoren zur Auswahl stehen, kommt nun ein Grundlagenartikel zur Ansteuerung von DC-Motoren.

