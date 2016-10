Ab heute ist das neue Heft auch am Kiosk. Darin erklären wir, was in einem Quadrocopter steckt, bauen die Grundausstattung für die Elektronikwerkstatt, upcyclen ein Flipdotdisplay aus einem Bus, beschäftigen uns mit Lagern und Linearführungen und mehr.

Ab heute liegt die Make im Kiosk oder Supermarkt.



Quadrocopter kann man auch selber bauen.

Ob spektakuläre Luftaufnahmen oder spannende Rennen mit Piloten-Perspektive - Quadrocopter mit Videoübertragung bieten Flugspaß vom Boden aus. Für ein Fluggerät oder einen fertigen Bausatz muss man aber kein Vermögen ausgeben. Wir zeigen, aus welchen preiswerten und gut verfügbaren Einzelteilen der eigene Renner, auch für Einsteiger, entstehen kann.

Make Family



Voller Körpereinsatz Auch für Familien haben wir in diesem Heft wieder einige Ideen und bauen Beschleunigungssensoren ins Spielzeug. Einmal muss man möglichst still halten, damit der Arduino-gesteuerte Dinosaurier möglichst nicht wach wird. Der Hula-Hoop-Reifen macht dagegen erst richtig Spaß, wenn er in Bewegung versetzt wird. Mit dem Pico-Platinchen gesteuert (bekannt aus der Make 04/15), leuchtet der Reifen in drei unterschiedlichen Farben, je nachdem, wie schnell er gerade um die Taille kreist.

Spaß mit Flipdots und mehr

Bevor in jedem Bus mehrere Flachbildschirme hangen, waren Flipdotdisplays die Anzeige der Wahl. Mit ihrer schwarzen und gelben Seite sind die Dots am Ende auch nur Pixel. Mit einem Arduino und neuer Software wird daraus ein ganz eigener Hingucker, der auch etwas meditatives haben kann. Einige weiterführende Ideen zeigen wir online.



Die Kraftprobe Außerdem bauen wir Lötkolben und Netzteil für die Elektronikwerkstatt dieses Mal selbst, bringen alte Drucker mit dem Raspberry Pi ans Netzwerk und funktionieren eine alte Ampel zum Kraftmesser für Kraftprotze um.

Wie in jeder Make-Ausgabe gibt es im Heft Buchkritiken, Kurzvorstellungen von Produkten sowie Neuigkeiten aus der Maker-Szene.