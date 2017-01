Eine patriotische Grafikkarte, deren Lüfter in den Farben des US-Nationalflagge leuchten und mit der man die präsidentielle Zeremonie in 4K immer wieder gucken kann. Eine solche Radeon-Grafikkarte gibt es zu gewinnen.

Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Unter dem Motto "Make Gaming Great Again" verlost XFX eine limitierte Grafikkarte der Serie Radeon RX 480 als "Patriot Edition" – sozusagen die Präsidenten-Edition. Ihr Polaris-Grafikchip enthält 2304 patriotische Shader-Kerne, denen 144 Textureinheiten zur Seite stehen.

Dank moderner Video-Engine lässt sich die präsidentielle Vereidigung in 4K immer und immer wieder flüssig wiedergeben – sogar im HEVC-Format, falls irgendjemand die Zeremonie in dieses Format umkodiert. Die meisten 3D-Spiele von US-Entwicklerstudios sollten zumindest in Full HD flüssig laufen – absolutely fantastic! Für 4K fehlt der Karte die Feuerkraft - sad! Alternativen Fakten zufolge soll es aber trotzdem gehen.

Glühende Trump-Fans aus Deutschland gehen allerdings leer aus: Getreu dem Motto "America First" dürfen nur waschechte US-Staatsbürger an der Verlosung teilnehmen, die derzeit auch in den USA leben. Jeder US-Haushalt darf nur einmal mitmachen – außer Einwohner der 1600 Pennsylvania Avenue. Der Gewinner darf die Karte am Kühler packen und direkt einbauen. Aber vorsicht: It's huge! (mfi)