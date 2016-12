Im IoT-Special führen wir in die Grundlagen der Funktechniken ein und stellen viele Projekte vor, darunter Lichtsteuerung, vernetzte Türklingel, Beacons und vieles mehr. Das Sonderheft erscheint am 8. Dezember - im heiseshop ist es bereits vorbestellbar.

Ab Donnerstag ist das IoT Special am Kiosk erhältlich oder kommt per Abo direkt in den Briefkasten. Für Ungeduldige ist es jetzt schon im heise shop vorbestellbar. Interessierte können auch schon einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen.

Amazon-Echo-Nachbau

Echo-Nachbau bestehend aus Raspberry Pi, USB-Mikrofon und PC-Lautsprecher

Amazon Echo ist ein Sprachsteuerungssystem, das sich besonders für das Smart Home eignet. Unsere Version läuft auf einem Raspberry Pi und versteht die deutsche Sprache. Lediglich ein gutes Mikrofon und ein PC-Lautsprecher wird noch dazu benötigt, um dem Pi Hören und Sprechen beizubringen.

Lichtsteuerung

Hue-Lampe visualisiert den CO2-Gehalt der Luft

Im Profibereich ist das DALI-Protokoll (Digital Addressable Lighting Interface) weit verbreitet, dank neuer preiswerter Bausteine eignet sich es aber auch für zu Hause, so wie Philips-Hue-Lampen. Wir führen in die Grundlagen ein und erzeugen nicht nur stimmungsvolles Licht, sondern visualisieren auch Messdaten.

Beacons

Zwei Beacons: Ruuvi und Puck.js

Beacons sind winzige Funkmodule in der Größe eines Bierdeckels. Sie senden über das Bluetooth-Low-Energy-Protokoll digitale Funksignale, die zur Standortermittlung in Gebäuden verwendet werden können und Sensordaten oder Internetadressen übertragen. Wir zeigen an zwei Beispielen, wie man diese Winzlinge programmiert und an welchen Stellen Probleme auftreten können.

