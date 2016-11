Ab heute gibt es noch einmal viel zu sehen und Gelegenheit zum Selbermachen – auf den Mini Maker Faires in Köln und Wolfsburg. In München lockt die forscha große und kleine DIY-Fans.

In Wolfsburg hat bereits die Mini Maker Faire Phaeno geöffnet, die bis morgen, den 5. November, ausschließlich Projekte aus Schulen zeigt – vom beleuchteten Skateboard bis zur Schokolinsensortiermaschine. Wer selber mit LEDs basteln möchte kommt zum Stand des Make Magazins oder dem Tekkietorium. Zu sehen gibt es außerdem die "Herde der Maschinenwesen" mit Kreaturen aus recycelten Fahrrädern. Der Besuch und das Ausprobieren der regulären Phaeno-Mitmachstationen ist ebenfalls möglich. Für Schulklassen ist der Eintritt heute frei.



Neuzugang in Köln: ein Nao-Roboter In Köln veranstaltet die Stadtbibliothek am 5. November eine Mini Maker Faire. Auf drei Stockwerken sind die Fablabs, Werkstätten und Projekte der Region vertreten: Sensoren zur Schadstoffmessung, interaktive Musikprojekte oder LED-Spielekonsolen mit Arduino-Steuerung. Auch das Make Magazin ist mit dabei. Der Makerspace der Stadtbibliothek war übrigens der erste, der in einer deutschen Bücherei eingerichtet wurde. Der Eintritt ist frei.

Auch für Maker im Süden der Republik gibt es an diesem Wochenende mit der forscha in München und ihrer MiniMakerWorld einen Treffpunkt. Bei der siebten Auflage der MINT-Messe lautet das Motto dieses Jahr #wemakemakers. Die Besucherinnen und Besucher können dort mit allem experimentieren, löten, sägen, drucken oder programmieren, was Hard-und Software hergeben. Noch mehr DIY und Handwerk gibt's im Bastelforum. Zu Gast sind ferner die kleinen Nao-Roboter und zum Wissenschaftsjahr #meereundozeane sind ebenfalls zahlreiche Aussteller da. (hch)