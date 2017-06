Nach der erfolgreichen ersten MakerCon geht die Fachkonferenz für die Maker-Community und innovative Unternehmen in die zweite Runde. Ab sofort können Sprecher ihre Vortragsvorschläge einreichen.

Vom 12. bis 14. April 2018 findet in Heidelberg die zweite Auflage der MakerCon statt. Unter dem Motto "From Maker to Market" veranstalten Make-Magazin, heise Developer und der zu Heise Medien gehörende dpunkt.verlag die Fachkonferenz für ambitionierte Maker und Technikbeauftrage in Unternehmen. Die MakerCon schlägt die Brücke zwischen beiden Seiten und bietet großes Potenzial zum Erfahrungsautausch.

Vorträge für Maker und Unternehmen

Ab sofort können Sprecher ihre Vorschläge im Call for Proposals einreichen. Gefragt sind einerseits technische Vorträge zur Materialverarbeitung, Soft- und Hardwareentwicklung und Tools, andererseits Erfahrungsberichte über die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Makern. Auch Beiträge über Trends wie Wearables und Bio Hacking passen gut ins Programm. Ein wichtiges Thema ist zudem Maker Education, also welche Skills Maker ausmachen, wer sie vermittelt und wo es Anknüpfungspunkte zum formalen Bildungssystem wie Universitäten gibt.



Die beiden Keynote-Speaker der MakerCon 2017: Mario Lukas und Dale Dougherty

Aus Unternehmenssicht sind Vorträge zu rechtlichen Fragen ebenso interessant wie die Kooperation mit FabLabs. Citizien Science und Open Innovation bieten großes Potenzial für Unternehmen, werfen dabei aber Fragen beispielsweise hinsichtlich des geistigen Eigentums auf. Maker, die sich in der Gründungsphase eines Start-ups befinden, interessieren sich zudem für praktische Informationen zum Einstieg in die Massenfertigung und zum Lizenzrecht.

Die Veranstalter suchen Vorträge mit einer Länge von 30 oder 45 Minuten, ganztägige Workshops und Talks im Pecha-Kucha-Stil (20 Slides mit je 20 Sekunden Zeit). Wer über den Fortgang der MakerCon auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Organisatoren auf Twitter folgen. Am 10. und 11. Juni können Interessierte zudem auf der Maker Faire Berlin am Make-Stand mit Veranstaltern der MakerCon sprechen. (rme)