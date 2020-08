Mangels Elektroauto-Kaufprämie kommen die Schweizer kurz

In Deutschland und Frankreich ist die Nachfrage nach Elektroautos dank erhöhter Kaufprämien angestiegen, das Nachsehen haben die Schweizer, berichtet der dortige Tagesanzeiger. Dabei sei für den Elektro-Boom dank ausgebautem Ladenetz und kaufwilliger Kunden alles bereit.

"Unsere Mitglieder bekommen die Elektroautos von den Herstellern nicht zeitgerecht, weil es um uns herum in Europa hohe Prämien für Elektroautos gibt. Die Hersteller liefern dann lieber dorthin", zitiert der Tagesanzeiger Christoph Wolnik, Sprecher des Importeurverbands Auto-Schweiz. Daher müssten die Autohändler die Kunden auf nächstes Jahr vertrösten. Außerdem kämen wegen der Coronavirus-Pandemie viele neue Elektromodelle ohnehin später auf den Markt, da Autofabriken stillstanden.

Strafe droht

Der Importeurverband will bis zum Jahresende eine Quote von 10 Prozent Elektroautos und Plugin-Hybride an der Gesamtzahl der verkauften Pkw verkaufen, heißt es in dem Bericht. Hintergrund dafür seien die ab diesem Jahr geltenden strengeren CO₂-Zielwerte. Wenn die Importeure diese nicht erreichten, werde eine Strafe fällig. Im Juli habe der Anteil in der Schweiz 9,8 Prozent betragen, in Deutschland 11,4 Prozent.

Früher hatten der deutsche Staat und Autobauer die Kaufprämie für reine Elektroautos zu gleichen Teilen übernommen, jetzt zahlt der Staat einen verdoppelten Anteil von bis zu 6000 Euro für Wagen, die bis zu 40.000 Euro kosten. Franzosen bekommen 7000 Euro, in der Schweiz gibt es keine solche flächendeckende Förderung, sondern kantonal unterschiedliche Steuerboni und anderes, während im südlichen Nachbarland Italien sowie auch östlich in Österreich 5000 Euro gezahlt werden, in Liechtenstein gibt es ein Förderprogramm. Marktforscher haben aber bereits den Anreiz von Kaufprämien bezweifelt.

(anw)