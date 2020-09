"Mario Kart Live": AR-Spiel für die Switch mit Spielzeugautos

Nintendo hat ein "Mario-Kart"-AR-Spiel vorgestellt, das das Rennspiel auf der Nintendo Switch mit einer Rennbahn im Zimmer kombiniert: Mit Kameras versehene Spielzeugautos fahren über den Boden, während sie über die Nintendo Switch gesteuert werden. Auf dem Bildschirm der Switch werden zusätzliche Elemente wie Power-Ups und Grafikeffekte angezeigt.

Trailer zu "Mario Kart Live"



Die Rennstrecken können Spieler dabei selbst bauen: Vier Tore dienen als Eckpfeiler für die Rennbahn. Spieler können dann mit dem Auto eine bestimmte Route durch diesen Toren fahren, die anschließend als zu fahrende Strecke festgelegt wird.

Lesen Sie auch Nintendos Nostalgie-Bombe: Mario-Spiele werden neu für die Switch aufgelegt

Nintendo bietet "Mario Kart Live" in zwei Sets an: Eines hat Mario als Spielzeugrennfahrer, das andere Luigi. In den USA kommen die Sets am 16. Oktober in den Handel und kosten 100 US-Dollar. Den Deutschland-Preis hat Nintendo noch nicht bestätigt. Die zugehörige Spiele-App für die Switch ist kostenlos. (dahe)