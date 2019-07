Markenstreit vor dem BGH: Ortlieb gewinnt gegen Amazon

Der Fahrradtaschen-Hersteller Ortlieb kann eine irreführende Verwendung seines Markennamens in Anzeigen des Internet-Händlers Amazon bei Google verbieten. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag in Karlsruhe und wies die Revision des Internet-Riesen gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts München zurück.

Der Mittelständler aus dem fränkischen Heilsbronn sieht demnach in der Verlinkung von Anzeigen mit gemischten Angebotslisten auch anderer Hersteller zu Recht eine Verletzung der Marke Ortlieb. Diese werde irreführend verwendet, denn die Kunden erwarten nach Überzeugung des Gerichts beim Anklicken der Anzeige ausschließlich Angebote von Ortlieb (Az. I ZR 29/18).

Ortlieb bietet selbst keine Produkte über Amazon an. Das Unternehmen wehrte sich aber dagegen, dass bei Eingabe der Suchbegriffe "Ortlieb Fahrradtasche“, "Ortlieb Gepäcktasche“ oder "Ortlieb Outlet“ in Google eine Amazon-Anzeige auftaucht. Diese verlinkt auf eine Angebotsliste, in der neben Ortlieb-Taschen auch Produkte der Konkurrenz zu finden sind. Das ist nach Überzeugung des Ortlieb-Anwalts eine irreführende Anwendung der Marke. Amazons Anwalt verwies dagegen auf ein Kaufhaus. Wer dort Schuhe einer bestimmten Marke suche, werde an ein Regal geschickt, in dem auch andere Marken stehen. In den Vorinstanzen hatte Ortlieb Recht bekommen.

Mit einer ähnlichen Klage blieb Ortlieb dagegen kürzlich vor dem Oberlandesgericht München erfolglos. Demnach dürfen bei einer Suche auf der Amazon-Seite auch Konkurrenzprodukte angezeigt werden, wenn Internetnutzer nach dem Produkt eines bestimmten Herstellers suchen. Auch der BGH hatte sich schon mit der Frage beschäftigt.

www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche irreführend

Sofern die Markenrechte gewährt bleiben, sei grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Händler neben den Produkten eines Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbiete, erklärte nun der Bundesgerichtshof. In diesem Fall sahen die Richter aber eine "ausgebeutete Werbewirkung der Marke“, die Kunden zu einem Angebot auch mit Fremdprodukten lotste. Die Gestaltung der Anzeigen habe auf andere Produkte keinen Hinweis geboten. Die verkürzten Adressen der Internetseiten unter dem Text der Anzeigen - z.B. www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche - suggerierten vielmehr, dass dieser Link zu einer Zusammenstellung allein von Ortlieb-Produkten führe. Gegen diese Verwendung seiner Marke darf sich ein Unternehmen wehren, so die Richter.

Welche Auswirkungen das Urteil auf den deutschen Online-Handel haben wird, bleibt abzuwarten. Stellungnahmen von Ortlieb und Amazon auf Anfrage von heise online stehen zur Stunde noch aus. (axk)