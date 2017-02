Laut eines Berichts des Marktforschungsunternehmens Canalys kommt Amazons AWS 2016 auf einen höheren Anteil am IaaS-Markt, als die drei größten Konkurrenten zusammen. Auch der Gesamtmarkt ist stark gewachsen.

Amazon bleibt 2016 weltweit größter Anbieter für Cloud-Infrastruktur. Das geht zumindest aus einem aktuellen Bericht des Marktforschungsunternehmens Canalys hervor. Demzufolge entfallen 33,8 Prozent des globalen IaaS-Markts (Infrastructure as a Service) auf AWS.

Die drei bedeutendsten Konkurrenten Microsoft, Google und IBM kommen zusammen auf einen Anteil von 30,8 Prozent des Marktes. 2016 betrug der Gesamtwert des Marktes 38,1 Milliarden US-Dollar und wuchs um 49 Prozent. Für das Jahr 2017 erwarten die Analysten ein Wachstum von 46 Prozent auf 55,8 Milliarden US-Dollar.

Wachstum durch strengere Gesetze

Daniel Liu, Canalys Research Analyst, hierzu: "Strengere Gesetze zur Datenhoheit und der Kundenwunsch drängen Anbieter dazu, lokale Rechenzentren in Schlüsselmärkten wie Deutschland, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich, China und dem Nahen Osten zu bauen; hier müssen Daten zunehmend lokal im eigenen Land gespeichert werden."

Elf neue Standorte führte allein Amazon 2016 ein, vier hiervon in Kanada und Großbritannien. Hier erweitere ebenfalls IBM sein Angebot, wie auch Microsoft, die zudem ein neues Rechenzentrum in Deutschland eröffneten. Google und Oracle expandierten in den Regionen Japan und China. (fo)