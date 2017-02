Apple konnte laut Strategy Analytics im vorigen Quartal 5,2 Millionen Smartwatches absetzen – und ist damit deutlicher Marktführer. Offizielle Zahlen fehlen weiterhin.

Laut Apple wurden von der Apple Watch im vierten Quartal 2016 höhere Stückzahlen verkauft als jemals zuvor. Doch konkrete Angaben, wie viele der Computeruhren abgesetzt worden konnten, macht der Hersteller nach wie vor nicht. Frische Schätzzahlen hat nun das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics publiziert: Demnach konnte Apple im Weihnachtsgeschäft und den beiden Monaten zuvor 5,2 Millionen Apple Watches absetzen. Der Marktanteil bei den Computeruhren soll weltweit bei 63,4 Prozent gelegen haben.

Samsung hat weniger verkauft

Deutlich hinter Apple auf dem zweiten Platz landete laut Strategy Analytics der südkoreanische Konzern Samsung mit 800.000 verkauften Geräten, das war ein Marktanteil von 9,8 Prozent. Während Apple 100.000 Einheiten mehr verkaufen konnte als noch im vierten Quartal 2015, schrumpfte Samsungs Absatz um 500.000 Stück. Weitere Hersteller in der Top 5 waren Garmin, Fitbit und Huawei, die zusammen 2,2 Millionen Computeruhren abgesetzt haben sollen, was einem Marktanteil von gemeinsam 26,8 Prozent entsprach.

Laut dem Strategy-Analytics-Direktor Cliff Raskind waren die Verkäufe der neuen Apple Watch Series 2 als Weihnachtsgeschenk insbesondere in westlichen Märkten "erstaunlich stark". Das habe es Apple ermöglicht, große Inventarrückstellungen während des Quartals aufzulösen. Apple sortiert die Apple Watch nach wie vor in die Kategorie "Andere Produkte" ein, also außerhalb von iPhones, iPads und Macs, deren exakte Verkaufszahlen stets kommuniziert werden.

Smartwatch-Markt stagniert – nur nicht bei Apple

Die Computeruhr fällt somit in den Bereich, in dem auch Apple TV, Beats-Unterhaltungselektronik, AirPods und andere Zubehörprodukte eingeordnet sind. Apple hatte stets betont, der Konkurrenz keine genaueren Verkaufszahlen bei der Apple Watch nennen zu wollen.

Insgesamt fielen die Umsätze im Bereich "Andere Produkte" von 8 Prozent auf 4,02 Milliarden US-Dollar. Grund sollen schlechtere Verkäufe bei der Multimediabox Apple TV gewesen sein. Insgesamt soll das Smartwatch-Geschäft nur noch langsam wachsen. Hatten sich die Absatzzahlen von 2014 auf 2015 noch verdreifacht, ging es von 2015 auf 2016 nur noch um 1,4 Prozent nach oben. (bsc)