Marvels "The Eternals": Kit Harrington wird Superheld

Kit Harrington (32), bekannt als "John Schnee" aus "Game of Thrones", wird in Marvel Studios "The Eternals" die Rolle des "Dane Whitman/Black Knight" übernehmen. Das wurde auf der D23 Expo bekanntgegeben. Weiter wurden Berry Keoghan, bekannt aus "Dunkirk" und "Chernobyl" (HBO Serie) als "Druig" und Gemma Chan ("Dr. Minn-Erva" aus "Captain Marvel") als "Sersi" angekündigt. Am 6. November 2020 soll "The Eternals" in die US-Kinos kommen.

Auf der San Diego Comic Con wurden neben Richard Madden, ebenfalls bekannt aus "Game of Thrones", auch Salma Hayek, Angelina Jolie und weitere Schauspieler für "The Eternals" vorgestellt. Die Eternals sind eine Superspezies, die zur Verteidigung der Erde geschaffen wurde. Auf der San Diego Comic Con wurden bereits weitere Filme und Serien aus dem Marvel Universum angekündigt. Die D23 Expo ist ein Fan-Event der Walt Disney Company.

(bme)