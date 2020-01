Maschinelles Lernen: Siri soll auch ohne Datenstaubsauger auskommen

Apple will Siri neue Funktionen verpassen, ohne die Privatsphäre seiner Nutzer zu gefährden. Dafür setzt der iPhone-Konzern unter anderem auf neue Algorithmen, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("KI ohne Schnüffeln: Apple will zeigen, dass das geht"). So kann die Sprachassistentin mittlerweile zwischen einzelnen Personen unterscheiden und wacht nicht mehr bei jedem "Hey Siri" auf.

Federated Learning ist eine Methode des maschinellen Lernens, bei der die Daten der Nutzer geschützt werden sollen. Sie wurde ursprünglich ausgerechnet von Google eingeführt, das war bereits 2017. Das Verfahren erlaubt es Apple, verschiedene Kopien eines Sprechererkennungsmodells über alle Geräte hinweg zu trainieren, die der Nutzer besitzt. Dabei kommen nur Audiodaten zum Einsatz, die lokal zur Verfügung stehen. Das aktualisiert Modell wird dann an einen zentralen Server geschickt, wo es zu einem Master-Modell kombiniert werden kann. Auf diese Weise verlassen die Rohdaten der Anfragen an Siri der Nutzer nie ihre iPhones und iPads.

Neben Federated Learning nutzt Apple außerdem die sogenannte Differential Privacy als weitere Schutzschicht. Diese Technik injiziert stets eine kleine Menge an Rauschen in die Rohdaten, bevor diese dann einem lokalen Machine-Learning-Modell vorgelegt werden. Dieser zusätzliche Schritt macht es außerordentlich schwierig für einen Angreifer, aus dem trainierten Modell wieder auf die originalen Audiodaten zu schließen.

Obwohl Apple Differential Privacy bereits seit 2017 nutzt, wird das Verfahren erst seit iOS 13 mit Federated Learning kombiniert – es erschien im September 2019. Neben der Personalisierung von Siri werden beide Verfahren auch für andere Anwendungen verwendet, darunter die personalisierte Tastatur QuickType und das sogenannte Gefunden-in-einer-App-Feature, das im Kalender oder der Mail-App nach Namen von Kontakten sucht, die noch nicht im Adressbuch stehen.

(bsc)