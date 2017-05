Mehrere Unternehmen arbeiten an Robotern, die Äpfel an Bäumen erkennen und sanft genug pflücken können. Die Ergebnisse sind vielversprechend, kommerzielle Produkte dürften in wenigen Jahren folgen.

Für die Ernte von Speiseäpfeln werden bislang fast ausschließlich menschliche Arbeitskräfte eingesetzt, doch in den nächsten Jahren dürfte sich das ändern. Das Start-up Abundant Robotics zum Beispiel arbeitet an Robotern, die in Tests gezeigt haben, dass sie Äpfel ebenso sicher erkennen und vorsichtig handhaben können wie menschliche Arbeitskräfte. Das berichtet Technology Review online in "Wenn Roboter ernten gehen".

Dan Steere, Mitgründer und CEO von Abundant, berichtet von erfolgreichen Tests in Australien. "Die Ergebnisse haben uns davon überzeugt, dass wir auf dem richtigem Weg für eine Hochskalierung zu einem vollständigen kommerziellen System sind", sagt er. Weitere Tests sind in diesem Herbst im Bundesstaat Washington geplant, bis 2018 soll ein System mit mehreren Armen zum Verkauf bereitstehen. "Unser kommerzielles System wird so schnell pflücken wie Teams aus zehn Personen", kündigt Steere an.

"In den nächsten drei Jahren dürfte mindestens eine Maschine auf den Markt kommen", sagt auch Manoj Karkee, Associate Professor an der Washington State University. Zu den Konkurrenten von Abundant zählt das israelische Start-up FFRobotics, das nach eigenen Angaben in diesem Herbst einen Prototypen mit einem Greifarm mit drei Fingern testen will.

Sanftes Zugreifen: Fortschritte bei der Rechenleistung, dem maschinellen Sehen und in der Robotik ermöglichen es, dass Roboter-Elemente, wie der Saugarm von Abundant Robotics, künftig vermehrt beim Ernten von Früchten eingesetzt werden könnten.

