(Bild: neogaf.com)

Die technische Umsetzung von Bewegungen und Gesichtsanimationen des 70-Euro-Rollenspiels "Mass Effect Andromeda" prangern Spieler derzeit im Netz an.

Mitglieder von Origin Access können bereits die ersten zehn Stunden des Rollenspiels Mass Effect Andromeda spielen, das erst am 23. März offiziell erscheint. Im Netz machen sich nun zahlreiche Spieler über minderwertige Gesichtsanimationen, hölzerne Gehbewegungen und andere Unstimmigkeiten Luft. Besonders die Gesichtsmimik ist teils derart schlecht gestaltet, dass sie schon wieder komisch wirkt. Auch die Interaktion von Spielfiguren wirkt teilweise wie aus einem Slapstick-Film der Schwarz-Weiß-Ära: Bei Faustkämpfen berührt etwa die Hand des Angreifers sichtbar nicht den Widersacher und manchmal liegen Feuerwaffen falsch herum in der Hand. In technischer Hinsicht verliert Mass Effect Andromeda den Vergleich mit dem Genre-Primus The Witcher 3. EA verlangt für das Rollenspiel via Origin knapp 70 Euro.

Frostbite-Engine: Radeon RX 480 für 1080p30

Als Unterbau für Andromeda dient die Frostbite-Engine – entsprechend hoch sind auch die Systemanforderungen. Damit das Spiel in Full HD mit 30 fps läuft, empfiehlt Electronic Arts 16 GByte Arbeitsspeicher, eine 200-Euro-Grafikkarte der Serie GeForce GTX 1060 oder Radeon RX 480 sowie einen 8-Thread-Prozessor, etwa Intels Core i7-4790 oder AMDs FX-8350. Auf der Festplatte belegt Mass Effect Andromeda laut EA rund 55 GByte. Die Minimalanforderung liegt bei 8 GByte RAM, einem Core i5 oder FX-6350 sowie einer GeForce GTX 660 oder Radeon HD 7750 – dann soll das Spiel zumindest in niedrigster Detailstufe mit 1280 × 720 Pixeln und 30 fps laufen.

Mass Effect Andromeda: Technische Qualität auf die Schippe genommen

HDR und Dolby Atmos dabei

Mit richtig schnellen Rechnern läuft Mass Effect Andromeda sogar in der 4K-Auflösung mit 3840×2160 Bildpunkten – konkrete Systemempfehlungen hat Electronic Arts dafür aber noch nicht bekannt gegeben. Überdies unterstützt das Spiel auch die Hochkontrast-Bildausgabe via HDR-10 und Dolby Vision. Für Sound-Liebhaber soll das Spiel auch den 3D-Sound-Standard Dolby Atmos unterstützen, der 5.1- und 7.1-Setups mit zusätzlichen Deckenlautsprechern erweitert. Bisher gibt es nur sehr wenige Spiele, die Atmos unterstützen, nämlich Star Wars: Battlefront und Battlefield 1.