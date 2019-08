Massiver Klickbetrug: Facebook verklagt App-Entwickler

Facebook hat am Mittwoch eine Klage gegen zwei Entwickler eingereicht. Die mutmaßlichen Betrüger haben Apps in den Google Play Store gestellt, die Smartphones mit Malware infizieren. Diese erzeugt im Hintergrund Fake-Klicks auf Werbeanzeigen, die sich in den Apps öffnen. So generierten die Entwickler LionMobi und JediMobi unverdiente Zahlungen von Facebook. LionMobi bewarb seine Apps auch noch direkt über das soziale Netzwerk, was gegen die Richtlinien des Unternehmens verstößt.

Die Anzeigen liefen über Facebooks Audience Network, über das sich Anzeigenkampagnen auf Drittanbieter-Apps und -Websites schalten lassen. Inzwischen sind die Konten der beiden Entwickler dort verbannt und deaktiviert. Die betroffenen Werbekunden wurden bereits im März entschädigt.

Umfang des Schadens noch nicht bekannt

Laut TechCrunch sind die Apps der mutmaßlichen Betrüger nach wie vor im Store zu finden. Sie wurden mehr als 207 Millionen Mal heruntergeladen. Darunter sind sehr simpel gebaute Anwendungen wie etwa angebliche Batterieschoner und Apps für Bildschirmsperren. Google hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert. Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt.

Vergangenes Jahr wurde in New York Anklage gegen acht Männer erhoben, die ähnlich vorgegangen sein sollen. Der Klickbetrug soll ihnen Millionen eingebracht haben. Dafür nutzten sie das Botnetz 3ve mit bis zu 1,7 Millionen Geräten, über die täglich bis zu zwölf Millionen gefakte Klicks auf Werbeanzeigen landeten. (emw)