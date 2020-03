Mastercard erhöht Limit für kontaktlose Zahlungen ohne PIN

Der Kreditkartenanbieter Mastercard erhöht in Deutschland das Limit für kontaktlose Zahlungen an der Ladenkasse, die nicht mit PIN-Eingabe am Terminal bestätigt werden müssen. Statt bisher ab 25 Euro müssen Kunden nun erst ab 50 Euro die Geheimzahl eintippen. Auch in 28 anderen Ländern Europas werden die Limits hochgesetzt.

Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die gerade in der Coronakrise gestiegene Nachfrage nach bargeldloser Bezahlweise. Derzeit seien 75 Prozent aller Mastercard-Transaktionen in Europa kontaktlos, teilte der Anbieter mit. Ähnlich sieht es auch bei der Girocard der deutschen Banken aus – laut Kreditwirtschaft wurde zuletzt mehr als die Hälfte aller Girocard-Zahlungen kontaktlos durchgeführt.

"Ansteckungsrisiko deutlich minimiert"

Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, hatte Kunden bereits aufgefordert, stärker die kontaktfreie Zahloption zu nutzen. "Wir empfehlen aber kontaktlose Zahlungen mit Karte oder Smartphone. Damit kann das Ansteckungsrisiko deutlich minimiert werden. Das entspricht auch den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)", sagte er.

Mastercard empfiehlt für ein zusätzliches Maß an Hygiene die kontaktlose Nutzung der Kreditkarte über ein Smartphone oder Smartwatch, da hier der körperliche Kontakt mit dem Bezahlterminal komplett vermieden werden kann. Ein Überblick über die geänderten Limits in den einzelnen Ländern findet sich in der Mitteilung von Mastercard. Ob Konkurrent Visa auch bald nachzieht, ist noch offen. Antwort auf Anfrage von heise online dazu steht zur Stunde noch aus. (axk)