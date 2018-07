HMD Global bringt das dem original Matrix-Handy nachempfundene Nokia 8110 nun auch in Deutschland in die Läden.

Es gibt Bananen: Das Retro-Handy Nokia 8110 ist nun in Deutschland erhältlich, teilte Hersteller HMD Global am Freitag mit. Das dem klassischen Nokia 8110 nachempfundene hatte sein Debüt auf dem Mobile World Congress im Februar. In Deutschland gibt es das neue “Matrix”-Handy in Gelb und Schwarz on- wie offline für 89 Euro.

Das Nokia 8110 4G kommt zeitgemäß mit LTE und einem Farbdisplay. Das Handy kann über das LTE-Netz auch Sprachverbindungen herstellen (VoLTE). Wie beim Klassiker startet und beendet man Anrufe mit dem Slider. Ein paar Google-Apps sowie Facebook und Twitter sind installiert, weitere stehen in einem App-Store zur Verfügung. Auf dem Handy läuft das Betriebssystem KaiOS, ein Fork des inzwischen von Mozilla eingestellten Firefox OS.

