Laut Hersteller Hankook Mirae Technology ist er der erste seiner Art: Method V2 ist bemannt und läuft auf zwei Beinen. Ein Video zeigt die ersten Schritte des Mech-Roboters.

In Science-Fiction-Filmen und Videospielen zählen Mechs schon lange zum Standard-Repertoire. Jetzt wird die Tech-Fiktion von der Realität eingeholt: Das südkoreanische Robotics-Unternehmen Hankook Mirae Technology hat einen vier Meter großen Mech-Roboter gebaut, der schon sehr stark an die Vorbilder aus Matrix, Avatar und Konsorten erinnert. In einem Video sind die ersten Schritte des Method V2 zu sehen.

Laut Hankook Mirae ist Method V2 weltweit der erste bemannte Roboter, der auf zwei Beinen läuft. Die Arme des Mechs werden aus dem Cockpit gesteuert: Im Inneren sind zwei kleinere Steuerarme, die die Bewegungen des Piloten auf die großen Roboterarme übertragen. Während Method V2 seine ersten Schritte macht und etwas auf der Stelle tänzelt, ist er aber unbemannt - offenbar ist die stabile Fortbewegung des Anderthalbtonners also noch eine Herausforderung. So demonstriert der Hersteller immerhin, dass sein Roboter auch ferngesteuert werden kann.

Fast wie in Hollywood

Das Design von Method V2 stammt von Vitaly Bulgarov, der sich mit seinen Mech-Entwürfen für Filme wie Transformers und RoboCop einen Namen gemacht hat. Von ihm stammt auch das Video, das den ersten Gehversuch des Mechs dokumentiert.

Im Gegensatz zu vielen seiner filmischen Verwandten wird Method V2 aber nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden - zumindest vorerst nicht. Auf Facebook schreibt Bulgarov, Method solle vor allem dahin gehen, wo Menschen sich nicht ungeschützt aufhalten können. Der Mech sei beispielsweise für die Restaurierung des Gebiets um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima eingeplant. Er soll gut acht Millionen Dollar kosten. (dahe)