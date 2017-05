(Bild: dpa, Armin Weigel/Archiv)

Kunden von Media Markt und Saturn sollen sich künftig Hilfe in technischen Fragen nach Hause holen können, kündigt Chef Pieter Haas an. Dafür sorgt das Startup "Deutsche Technikberatung", das zuvor übernommen wurde.

Kunden der Elektroketten Media Markt und Saturn sollen sich künftig professionelle Technik-Beratung ins Haus holen können. Das kündigte Unternehmens-Chef Pieter Haas im Gespräch mit dem Magazin Wirtschaftswoche an. "Innerhalb der kommenden zwölf Monate werden unsere Kunden über jeden deutschen Saturn- und jeden Media Markt ihren Berater anfordern können", erklärte Haas.

Für den Service soll das Kölner Startup "Deutsche Technik-Beratung“ sorgen, das ein Netzwerk von Beratern unterhält, die sich Kunden zu einem Wunschtermin nach Hause bestellen können. Dafür nimmt das Unternehmen Honorare, die von der Beratungsleistung abhängen – für die Neuinstallation eines Betriebssystem sind es zum Beispiel pauschal 129 Euro, bei stundenweiser Beratung fallen 69 Euro pro Stunde an.

Startup im März geschluckt

Ceconomy, die Dachgesellschaft von Media Markt und Saturn, ist seit März dieses Jahres Hauptgesellschafter des Startups. Man verspreche sich wesentliche Impulse fürs Kerngeschäft, hieß es in der Mitteilung zur Übernahme. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Im Vorjahr hatte bereits die Metro-Gruppe, aus der Ceconomy hervorgegangen ist, eine Minderheitsbeteiligung erworben. Unter anderem habe es laut Pressemitteilung den Ausschlag zum Investment gegeben, dass die Deutsche Technikberatung bei der Auswahl ihrer "top qualifizierten" Berater auch sehr auf "emotionale Intelligenz und Empathie" achte.

Neben der Heimberatung kündigte Haas in der Wirtschaftswoche auch eine weitere Expansion der Elektromarktkette in Europa an. Man wolle pro Jahr 10 bis 20 neue Märkte eröffnen, aber mehr mit Ladenkonzepten experimentieren. So solle es kleinere Läden geben, "die eine überschaubare Anzahl an Produkten bieten". (axk)