Sieben der zehn erfolgreichsten Facebook-Posts über Angela Merkel sind laut einer Studie Fake-News. Welchen Nachrichten ist noch zu vertrauen? Die Medientage München sollen eine Antwort geben. Aber auch ein typisch deutsches Thema kommt dort zur Sprache.

Der Gastgeber der Medientage München, Siegfried Schneider, hat eine Reform des Rundfunkbeitrags zugunsten privater Anbieter vorgeschlagen. "Ein Teil der jährlichen Einnahmen könnte ja ausgeschrieben werden, zum Beispiel für die Produktion eines politischen Magazins. Darauf könnten sich dann private ebenso wie öffentlich-rechtliche Medien bewerben", sagte Schneider der dpa. Schließlich seien auch private TV-Sender dem Gemeinwohl verpflichtet, viele junge Menschen schauten klassisches Fernsehen bei den Privaten.

ÖR von Privaten kaum noch unterscheidbar

"Es geht um die Definition der Grundversorgung", sagte Schneider. "In der Primetime gleichen sich Öffentlich-Rechtliche und Private immer mehr an." Im Hörfunk seien viele öffentlich-rechtliche Angebote nicht von privaten zu unterscheiden. "Zu fragen ist: Wie viele Mainstream-Radiowellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind notwendig?"

Schneider ist Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und derzeit Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten in Deutschland. Am morgigen Dienstag eröffnet er die Medientage München. Auf den Podien geht es bis Donnerstag vor allem um die Folgen technischer Entwicklungen. Künstliche Intelligenz und lernende Maschinen eröffnen den Medien neue Chancen, bedrohen aber auch deren Glaubwürdigkeit. Das Motto des dreitägigen Treffens lautet daher: "Media, Trust, Machines – Vertrauen in der neuen Mediengesellschaft".

Kleine Sender unter Druck

Digitale Sprachassistenten wie Alexa von Amazon setzen zum Beispiel die Radiosender zunehmend unter Druck. "Das hat gravierende Auswirkungen", sagte Schneider. "Gerade für kleinere Lokalsender wird es immer schwieriger. Es gibt noch zu wenige, die eigene Skills produzieren, die von Alexa auch wahrgenommen werden können." Ein Ziel der Medientage sei es, den Sendern bewusst zu machen: "Je schneller man bei Alexa und anderen Sprachassistenten vorkommt, desto größer ist die Chance, dass man auch langfristig wahrgenommen wird."

Das Branchentreffen mit mehr als 400 Referenten und bis zu 6000 Besuchern ist deutlich internationaler ausgerichtet als früher. Zahlreiche Vertreter von Internetgiganten und Medien aus den USA berichten im Internationalen Congress Center über neue Trends. Nicht immer geht der Trend ins Digitale. In der Werbewirtschaft ist zum Teil eine Rückbesinnung aufs Fernsehen zu beobachten. Ist digitale Werbung weniger wirksam? Diese Frage wird unter dem Titel "Das Ende eines großen Hypes: Digital second?" diskutiert. (dpa) / (anw)