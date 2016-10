(Bild: Level 3)

Der US-Telefonriese CenturyLink will sich den international bestens vernetzten Tier-1-Provider Level 3 Communications einverleiben und lässt sich das insgesamt 31 Milliarden Euro kosten.

Milliarden-Deal im Telekommunikationssektor: US-Telco CenturyLink will den Transportnetzbetreiber Level 3 übernehmen. Der mit insgesamt 34 Milliarden US-Dollar (31 Milliarden Euro) bewertete Deal soll im dritten Quartal 2017 abgeschlossen werden, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Centurylink ist eines der größten US-Telefonunternehmen, das Telefon- und Internetanschlüsse vermarktet. Gemeinsam wollen die Konzerne mit ihrem Breitbanddatennetz mehr als 350 Metropolregionen in der Welt vernetzen.

Level 3 gehört zu den großen sogenannten "Tier 1"- Netzbetreibern, die Internetknoten, Backbones und internationale Transportnetze betreiben. Die Überlandnetze von Level 3 erstrecken sich über 170.000 km, dazu kommen knapp 108.000 km Stadtnetze sowie einige Überseekabel. Das Unternehmen hat weltweit rund 50.000 Mitarbeiter. Im gerade abgeschlossenen dritten Quartal hat Level 3 rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 143 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. (vbr)