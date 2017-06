MicroSD-Karten mit App-Spezifikation sollen Programmstarts unter Android beschleunigen. A1-Karten sind immer noch selten, aber Adata bringt schon eine A2-Karte.

Viele aktuelle Android-Smartphones binden MicroSD-Karten als internen Speicher ein; der Anwender kann gar nicht entscheiden, auf welchem Speicher Daten oder Programme landen. Der interne Speicher ist meistens schneller als der der SD-Karte, doch für eine gewisse Mindestgeschwindigkeit sorgen die App-Standards A1 und A2 der SD Association.

A1-Karten sind noch recht selten, aber auf der Computex hat Adata bereits eine A2-Karte ausgestellt. Die Adata Premier microSD ist mit 32, 64 und 128 GByte angekündigt und erfüllt eine Mindestschreibrate von 10 MByte/s. Auf dem neben der Karte ausgestellten Schildchen steht "up to 4000/2000 IOPS" – der Standard sieht jedoch diese Werte als Mindestanforderung. Ob die Karte also den A2-Standard erfüllt, muss erst ein Test zeigen. Zu Verfügbarkeit und Preisen liegen jedoch noch keine Informationen vor. (ll)