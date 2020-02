Mehr Datenvolumen: Telefónica und Telekom legen nach

Die Telefónica Deutschland erhöht das Datenvolumen in den Prepaid-Tarifen "Fonic Smart" ihrer Prepaid-Marke Fonic um ein Gigabyte. Das gilt auch für die Nebenmarke Fonic Mobile. Der günstigste Tarif Smart 3 GB kostet 9,99 Euro und bringt nun 3 anstatt 2 GByte mit. Darauf folgen der Tarif Smart 5 GB für 16,99 Euro und der Tarif Smart 7 GB für 19,99 Euro. Alle drei Prepaid-Tarife haben eine Laufzeit von vier Wochen, enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate und nutzen das O2-Netz. Der Tarif Surf-Flat bekommt ebenfalls mehr Datenvolumen, verzichtet jedoch auf die Telefon- und SMS-Flatrate.

Die "Smart"-Tarife der Nebenmarke Fonic Mobile profitieren von der Volumenerhöhung in gleicher Weise. Sie sind jedoch günstiger: 3 GByte kosten 7,99 Euro, 5 GByte 12,99 Euro und 7 GByte 17,99 Euro. Der teuerste Tarif ist damit zusätzlich zu Volumenerhöhung um zwei Euro im Preis gesenkt worden. Auch die "Smart"-Tarife von Fonic Mobile haben eine Laufzeit von vier Wochen, enthalten eine Telefon- sowie SMS-Flatrate und nutzen das O2-Netz.

Telekom bessert bei Zubuchoptionen nach

In ihren Datentarifen Data Comfort S, Data Comfort M und Data Comfort L erlaubt die Telekom via "SpeedOn"-Option, das Datenvolumen vorübergehend zu erhöhen. Die Aufstockung im Data Comfort S mit dem Pass S bringt nach Medienberichten demnächst 1 GByte anstatt 500 MByte für einen Tag zum Preis von 4,95 Euro. Der Pass M wächst demnach von 2 GByte auf 4 GByte für eine Laufzeit von 7 Tagen und einen Preis von 14,95 Euro. Der Pass L soll nun sogar 8 GByte anstatt bisher 6 GByte bieten, 28 Tage laufen und 24,95 Euro kosten.

In den Tarifen Data Comfort M und Data Comfort L erhöht die Telekom dem Vernehmen nach das Volumen des eintägigen Pass S von 1 GByte auf 2 GByte. Die Pässe M und L bleiben mit ihren Datenvolumen von 4 GByte und 12 GByte hingegen unverändert. Die veränderten "SpeedOn"-Optionen sollen ab dem 2. März 2020 verfügbar sein.



Für das Ausland angebotene Datenpässe der Telekom sollen ebenfalls aufgestockt werden. Der DayPass M soll den DayPass S ersetzen und für 4,95 Euro 200 MByte Volumen in der Ländergruppe 1 oder 100 MByte in der Ländergruppen 2 und 3 bieten. Der DayPass L bietet dann für 9,95 Euro 1 GByte Datenvolumen in der Ländergruppe 2, außer in den USA und Kanada. Der 4-WeekPass XL soll schließlich 49,95 Euro kosten und gilt dafür 28 x 24 Stunden ab Benutzung. In der Ländergruppe 1 bringt er 4 GByte, in den Ländergruppen 2 und 3 hingegen 2 GByte. Die Angebote für das Ausland sollen ab dem 3. März 2020 gelten.

Kürzlich hatte auch Prepaid-Konkurrent Congstar von der deutschen Telekom das Datenvolumen einiger Tarife erhöht. Außerdem wurde LTE für die Mobilfunkkunden freigeschaltet. (mjo)