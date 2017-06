(Bild: Pol.is)

Meinungsbilder visualisiert das Umfragetool des Start-ups Pol.is aus Seattle. In Ländern wie Taiwan und Dänemark wird die Open-Source-Software bereits erfolgreich eingesetzt.

Der Vorwurf, dass die sozialen Medien politische Zwietracht säen, ist nicht neu. Die jüngsten Diskussionen über die Beinflussung von Wahlen in den USA, Frankreich und Großbritannien sind ein weiteres Beispiel dafür. Wie sich Online-Akivitäten jedoch konstruktiv nutzen lassen, zeigt das kleine Start-up Pol.is aus Seattle. Das interaktive Umfragetool des Unternehmens visualisiert Meinungsbilder in Mengendiagrammen, berichtet Technology Review in seiner neuen Juli-Ausgabe (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel und im heise shop erhältlich). Dies kann Bürgern, Regierungen und Gesetzgebern helfen, bei umstrittenen Sachverhalten die Nuancen von Zustimmung und Ablehnung in einer Gruppe zu eruieren.

Den Praxistest hat die Open-Source-Software längst hinter sich: Die Regierung von Taiwan nutzte das Umfragetool zum Beispiel. Sie wollte damit herausfinden, wie sie in den Augen der Bevölkerung Alkoholverkäufe im Internet am besten regeln könne. Auch die dänische Partei Alternativet entdeckte das Angebot von Pol.is für sich: Die Politiker sehen darin einen Weg, ihren Mitgliedern eine unmittelbarere Mitwirkung bei der Gestaltung der Politik zu ermöglichen. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Umfragen, können die Teilnehmer zum Beispiel gleich erkennen, wie sich ihre Meinung zu der anderer verhält.

