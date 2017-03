(Bild: heise online)

Das von Mark Zuckerberg angeschobene Telecom Infrastructure Project will den Netzausbau in Schwellenländer und der Dritten Welt unterstützen. Auf dem MWC kann die Initiative neue Unterstützer begrüßen.

Ein Jahr nach seiner Gründung kann das von Facebook unterstützte Telecom Infrastructure Project auf dem Mobile World Congress (MWC) erste Erfolge und neue Unterstützer vorweisen. Unter anderem sind Microsoft und die europäischen Netzbetreiber BT und TIM der Initiative beigetreten, wie TIP im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona erklärte. Auch sollen dem Projekt weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

In dem technisch ausgerichteten Projekt arbeiten über 450 Partner aus der Branche zusammen daran, wie man Netzwerke einfacher, schneller und vor allem kostengünstiger aufbauen kann. Ziel ist eine offene Hard- und Softwareplattform für Netzinfrastruktur. Davon sollen nicht oder nur schlecht erschlossene Regionen in Schwellenländern und der Dritten Welt profitieren.

Hubs für Netzbetreiber

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte das TIP auf dem MWC 2016 angeschoben. Im vergangenen November hat die Initiative unter der Schirmherrschaft von SK Telecom ihr erstes "Acceleration Center" in Seoul eröffnet. In diesem Jahr will BT zwei weitere Zentren in Großbritannien eröffnen, darunter eines in London. Diese Zentren sollen als Hubs für die Zusammenarbeit der internationalen Netzbetreiber dienen. An TIP sind unter anderem noch die europäischen Netzbetreiber Deutsche Telekom und Telefónica beteiligt.

Darüber hinaus hat eine Gruppe neuer Investoren 170 Millionen US-Dollar für Startups bereitgestellt, die an der Entwicklung von Netzinfrastruktur arbeiten. (vbr)