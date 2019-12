Mehr als kostenlos: Softmaker Office und FreePDF

Von jetzt an bis zum Heiligen Abend läuft bei der Programmschmiede Softmaker die traditionelle Aktion Load and Help. In diesem Zeitraum stiftet das Unternehmen für jeden Download eines Gratis-Programmpakets von seiner Webseite 10 Cent an ein ausgesuchtes Hilfsprojekt.

Mit dem Softmaker-Werkzeug FreePDF kann man PDF Dokumente betrachten und editieren -- auch durch das umarrangieren von Bild- und Textelementen. (Bild: Softmaker)

Zum Herunterladen kommt bei Load and Help etwa Softmakers neuer PDF-Editor FreePDF in Betracht. Mit diesem Werkzeug lassen sich laut Ankündigung nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Zeichnungen in PDF-Dokumenten unterbringen, nachträglich rearrangieren oder aus bestehenden Dokumenten entfernen. Außerdem eignet sich die Anwendung als PDF-Betrachter, in dem sich geöffnete Dokumente auch kommentieren lassen, und als virtueller Windows-Drucker zum Erzegen von PDF-Dateien.

42.700 Euro Spenden

Ebenfalls zum Download steht die Suite FreeOffice 2018 für Windows, macOS und Linux. Diese ist gegenüber den gebührenpflichtigen Paketeditionen abgespeckt. Nach Einschätzung des Herstellers sind aber die darin enthaltenen Ausführungen der Komponenten Textmaker, Planmaker und Presentations vollwertige Anwendungen zur Textbearbeitung, Tabellenkalkulation und Vortragspräsentation.

Im Jahr 2018 kamen durch die Softmaker-Aktion 42.700 Euro an Spenden zusammen, die unter anderem für die Ausbildung von Krankenschwestern in Indien, Hilfe für Obdachlose in Deutschland sowie Schulprojekte in Afrika verwendet wurden. (hps)