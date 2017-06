(Bild: Bluehole)

Das Early-Access-Spiel Playerunknown's Battlegrounds hat sich innerhalb von drei Monaten vier Millionen Mal verkauft. Das PC-Spiel ist seit Wochen an der Spitze der Steam-Verkaufscharts.

Der Online-Survival-Shooter Playerunknown's Battlegrounds ist ein Dauerbrenner auf Steam und führt seit mehreren Wochen die Verkaufscharts an. Nun hat der Entwickler Bluehole bekannt gegeben, dass das Spiel seit seiner Veröffentlichung am 23. März 2017 bereits 4 Millionen Mal verkauft wurde. Battlegrounds lässt sich über Steam oder die Website des Herstellers für rund 30 Euro erwerben.

Der Erfolg des Spiels ist insofern bemerkenswert, dass es sich um einen Early-Access-Titel handelt, also ein noch unfertiges Spiel. Dennoch verdrängt Battlegrounds Titel wie Call of Duty, Dying Light, GTA V und Tekken 7 auf die hinteren Plätze. Battlegrounds wird zeitweise von über 200.000 Spielern gleichzeitig gespielt, hier können nur noch Dota 2 und Counter-Strike Global Offensive vorbeiziehen.

Seit dem Release des Spiels hat der Entwickler regelmäßig Updates veröffentlicht, die das Spiel verbessern. Im Laufe des Jahres soll Battlegrounds auch für die Microsoft-Spielkonsolen Xbox One und die kommende Xbox One X erscheinen.

Acht Quadratkilometer, 100 Spieler

Playerunknown's Battlegrounds spielt auf einer acht Quadratkilometer großen Insel. Der Spieler landet wie seine zahlreichen Widersacher mit dem Fallschirm, muss sich zunächst Waffen und Ausrüstungsgegenstände besorgen, seine Gegner aufspüren und eliminieren. Das Ziel ist es, der letzte Überlebende zu sein. Dabei spielen bis zu 100 Spieler gegeneinander. Mit der Zeit verringert sich außerdem die verfügbare Spielfläche, um die Konfrontation zwischen Spielern zu forcieren.

Trailer: Playerunknown's Battlegrounds

Dank der Unreal Engine 4 kann sich die Grafik für einen Early-Access-Titel sehen lassen. Entsprechend hoch sind auch die Hardware-Anforderungen, um das Spiel in höchster Detaileinstellung ruckelfrei spielen zu können. Für flüssiges Spielen in Full HD sollte eine GeForce GTX 1060 oder Radeon RX 470 sowie ein aktueller Vierkern-Prozessor im Rechner stecken. Der Hersteller gibt nur minimale Systemvoraussetzungen an: Demnach braucht man 6 GByte Arbeitsspeicher, eine Grafikkarte der Serie GTX 660 oder Radeon HD 7850 und als absolutes Minimum einen Prozessor des Typs Core i3-4340 oder AMD FX-6300. Das Spiel erfordert 30 GByte Festplattenspeicher und läuft nur unter einem 64-bittigen Windows 7, 8.1 oder 10. (mfi)