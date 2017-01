Bosch zeigt auf der CES seine Vision vom Leben im Internet der Dinge. Den Küchenroboter soll man künftig schon vom Auto aus anwerfen können.

Die Marke Bosch vereint ganz unterschiedliche Produktgruppen unter einem Dach. Auf der CES gibt das Unternehmen einen Einblick, wie sie künftig im Alltag miteinander interagieren sollen. Das Showcar, das wir schon vorab schon im Stammwerk in Hildesheim in Augenschein nehmen konnten, ist dabei nur einer der Bausteine. Während der Präsentation in Las Vegas verbindet sich das Auto beispielsweise mit dem Küchenassistenten Mykie.



Der Küchenassistent Mykie projiziert Videos direkt an die dahinter liegende Wand.

"My kitchen elf" – kurz Mykie, ist ein etwa 40 Zentimeter hoher Küchenassistent mit integriertem Beamer. Er ist über acht eingebaute Mikrofone ansprechbar und soll bei alltäglichen Aufgaben in der Küche assistieren. Mykie hilft zum Beispiel bei der Rezeptsuche und kann die aus der Cloud geladenen Rezepte als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf die hinter ihm liegende Wand projizieren. Er kommuniziert mit den Home-Connect-Hausgeräten der Bosch-Siemens-Hausgeräte-Gruppe (BSH), kann also beispielweise selbstständig den Ofen vorheizen.

Mykie ist derzeit noch eine Studie. Die ebenfalls ausgestellten Geräte der neuen Smart-Home-Serie sind bereits einen Schritt weiter und sollen ab April im Handel erhältlich sein. Dazu zählen die vernetzte Innenkamera 360° (250 Euro) mit versenkbarem Kameramodul, die Außenvariante Smart Home Eyes (350 Euro) mit einem vernetzten Rauchmelder inklusive Luftgütesensor (200 Euro) und der Rauch & Bewegungsmelder (150 Euro). Die beiden Rauchmelder lassen sich per Zigbee untereinander vernetzten, ein Ethernet-Gateway dient zum Anschluss an den Router; die Kameras sind auch ohne Gateway nutzbar. (sha)