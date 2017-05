Eine erfolgreiche Karriere beim RoboCup beginnt oft schon in der Schule. Genau dafür gibt es den RoboCup Junior, in dem sich Schüler in insgesamt drei verschiedenen Disziplinen messen. Dort treten die Ingenieure der Zukunft gegeneinander an.

Meisterschaft der Maschinen: 1. Die Simulationsligen

2. RoboCup Rescue

3. RoboCup Junior



In drei verschiedenen Disziplinen soll der RoboCup Junior die Spitzeningenieure der Zukunft begeistern. Anders als ähnliche – oft nur einmalige – Robotikwettbewerbe für Jugendliche bietet dieser RoboCup eine Perspektive über die Schule hinaus, indem die Jugendlichen über Jahre hinweg immer anspruchsvollere Aufgaben erledigen und schließlich bei den Großen fortgesetzt werden kann. Vor allem wer jahrelang mitmacht, wird danach oft auch ein Studium im Spektrum der MINT-Fächer aufnehmen, der Technik also treu bleiben. Gleichzeitig engagieren sich auch viele Ältere in dem Programm für ihren eigenen Nachwuchs.

Ausgetragen werden im RoboCup Juni Wettbewerbe in den Disziplinen Soccer, Rescue und On-Stage. Während die Fußball- und Rettungswettbewerbe auch beim RoboCup existieren, ist On-Stage ein kreativer Wettbewerb, in dem Schüler zusammen mit ihren Robotern einen Bühnenshow darbieten. Schüler steigen dazu in der 5. Klasse ein und es folgen Aufgabenstellungen, die sie durch die gesamte Oberstufe begleiten können. Damit werden früh die Grundlagen gelegt für eine RoboCup-Karriere, die von der Einschulung bis zur Promotion bis zu 15 Jahre dauern kann.

