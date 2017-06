In der RoboCup Industrial Logistic League müssen Roboter im Team Fertigungsstraßen optmieren und besonders effizient produzieren. Der Wettbewerb soll der Industrie 4.0 auf die Sprünge helfen.

Es dreht sich nicht alles um Fußball beim RoboCup: In der Industrial Logistic League (RCLL) müssen Roboter-Teams beweisen, dass sie nicht nur gut auf dem Spielfeld, sondern auch in Fabriken zusammenarbeiten können. In dieser Liga treten Roboter auf einem 2 x 1,5 Meter großem Spielfeld gegeneinander an, um in einem System die Produktion aufrechtzuerhalen und die besten Workflows zu finden.

Beim ersten Industrie-RoboCup 2012 mussten Hockey-Pucks eine Fertigungsstraße durchlaufen, doch das System erwies sich als ziemlich chaotisch und für Zuschauer kaum zu durchblicken – obwohl die Spielfelder der Teams getrennt aufgebaut waren. Inzwischen müssen die Teams auf einem gemeinsamen Spielfeld auch auf die gegnerischen Roboter achten und es gibt eine Art Schiedsrichter, die Referee-Box: Sie kommuniziert die Produktionsaufträge und automatisiert die Bewertung. Mit den jedes Jahr komplexeren Aufgabenstellungen sollen die RoboCup-Teams dabei helfen, die Probleme der Industrie 4.0 zu lösen: Erst auf dem Spielfeld, und dann in den Fabriken.

