Meistverkaufte Android-Handys: Einsteiger- und Mittelklasse geben den Ton an

Das Galaxy A51 war im 1. Quartal 2019 das weltweit meistverkaufte Android-Handy. Das zeigt eine aktuelle Statistik der Marktforscher von Strategy Analytics. Aus den Zahlen geht hervor, dass Mittelklasse- und Einsteiger-Handys den Flaggschiffen den Rang ablaufen. Den zweiten Platz beim Marktanteil der Android-Handys belegt das Xiaomi Redmi 8.

Laut dem Bericht von Strategy Analytics ist das Galaxy A51 (ab 284,87 €) vor allem in Europa und Asien beliebt. Es kam Anfang 2020 als Nachfolger des Galaxy A50 in den Handel und kostet knapp unter 300 Euro. Noch einmal deutlich günstiger ist das Xiaomi Redmi 8 (ab 129 €), das bereits ab etwa 120 Euro zu haben ist und vor allem in Indien und China gekauft wird. Den Analysten kommt das Redmi 8 aber auch in Europa zunehmend besser an.

Die Marktanteile von verkauften Android-Handys weltweit im ersten Quartal 2020: Samsung und Xiaomi machen die Top 6 unter sich aus. (Bild: Strategy Analytics)

Auf Platz 3 findet sich dann doch noch ein Spitzenmodell: Das Galaxy S20 Plus kommt auf einen Marktanteil von 1,7 Prozent und ist das einzige Highend-Handy unter den sechs Geräten, die Strategy Analytics aufführt. Der Vorgänger des Galaxy S20 Plus, das Galaxy S10 Plus, hatte die Liste im Vorjahresquartal noch angeführt.

Bei den übrigen drei Geräten im diesjährigen Ranking handelt es sich um die Einsteigermodelle Galaxy A10s, Redmi Note 8 und das Galaxy A20s. Unter den sechs meistverkauften Android-Handys laut Strategy Analytics finden sich also ausschließlich Modelle von Samsung und Xiaomi.

Lesen Sie auch Galaxy A51 und A71: Samsung frischt die Mittelklasse auf

Android in "Post-Premium-Ära"

Die Beliebtheit von günstigen Modellen begründet Strategy Analytics auch mit der Coronakrise: Wegen der bevorstehenden Rezession würden Käufer verstärkt auf die Preise achten und sich auch bei Handys an günstigen Geräten mit starkem Preisleistungsverhältnis orientieren, schreiben die Analysten. Spitzenmodelle verlieren demnach an Bedeutung: "Android geht gerade in eine Post-Premium-Ära über", kommentiert Strategy Analytics.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch die Marktforscher von Canalys, die ihre Zahlen Anfang Mai vorgestellt hatten. Canalys listet das Redmi 8 gemeinsam mit der etwas teureren Variante Redmi 8T vor dem Galaxy A51 auf Platz 1. Bei Canalys taucht das Galaxy S20 Plus gar nicht in der Liste der sieben meistverkauften Android-Geräte auf.

(dahe)