(Bild: WOW)

Ein 1000-fps-Beamer verändert in Kombination mit 3D-Mapping in Echtzeit menschliche Gesichter.

Face Mapping und Hochgeschwindigkeitsprojektion mit mehr als 1000 Bildern pro Sekunde kombiniert das japanische Studio WOW. Heraus kommen smarte Projektionen, die sich auch schnell bewegenden Gesichtern anpassen, wie der veröffentlichte Film Inori Prayer eindrucksvoll zeigt. Das menschliche Gesicht wird zu einer Art Leinwand, auf die sich beliebige Texturen, Gesichtszüge und Animationen projizieren lassen. Der Film Inori soll zeigen, wie akkurat das System arbeitet.

1000 fps mit 8 Bit

Der bei WOW angestellte Creative Director Nbumichi Asai arbeitete dazu mit dem Studio TOKYO zusammen und verwendete einen Hochgeschwindigkeitsprojektor, der vom Ishikawa-Wantanbe-Laboratory der Universität Tokyo entwickelt wurde. Der Projektor "DynaFlash" gibt 1000 Bilder pro Sekunde mit jeweils 8 Bit Farbtiefe aus – dazu kommen 3D-Mapping für die Tiefenermittlung und 2D-Tracking mit weniger als 10 Millisekunden Latenz, um der Bewegungen von Gesichtern und Händen verzögerungsfrei folgen zu können.



Ein kurzer Eindruck aus Inori Prayer

Bild: Engadget

Als Tänzerinnen hat das Projektteam die in Japan berühmte Gruppe AyaBambi angeheuert, die auch schon mit Madonna auf Tour gingen. Das Video zeigt, dass der Versuchsaufbau fähig ist, selbst schnellen Tanzbewegungen zu folgen und die Projektionen dabei akkurat und sichtbar verzögerungsfrei auf die entsprechenden Hautpartien zu legen. Die Projektion wirkt so wie ein tatsächlicher Teil der menschlichen Haut.

INORI - PRAYER-

An smarten Projektionen wird schon viele Jahre geforscht – auch in Deutschland. So haben beispielsweise Forscher der Universität Weimar bereits im Jahr 2004 ein Verfahren entwickelt, über das sich Beamerprojektionen an die Farbe und Oberflächenstruktur beliebiger Hintergründe anpassen lassen. Das ging allerdings noch wesentlich langsamer und in geringerer Auflösung vonstatten, nämlich mit 720 × 576 Bildpunkten. Das reichte schon damals nicht aus, um etwa feine Strukturen von Raufaser-Tapeten zu korrigieren. Außerdem mussten die Aufnahmen mühevoll per TV-Karte in den PC eingespeist und vor der eigentlichen Projektion 30 Sekunden lang analysiert werden. (mfi)