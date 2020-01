Mercedes-Benz setzt bei "Avatar"-Autostudie auf Nachhaltigkeit

Schmetterlingsdrohnen flogen vor Beginn der Keynote durch den Saal. Sie warfen ein Schlaglicht auf das, was da kommen sollte: ein neues Autodesign, das sich an der phantasievollen, fiktiven Dschungewelt des Hollywoodfilms Avatar orientiert.

Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG Ola Källenius holte auf der CES-Keynote des schwäbischen Autobauers den Avatar-Regisseur James Cameron auf die Bühne, um das Showcar "Vision AVTR" zu präsentieren. Es verbindet das Design aus dem Film Avatar mit einer experimentellen Benutzerschnittstelle von Mercedes-Benz. Ziel ist ein vollständig intuitives Bedienkonzept über Gestensteuerung. Das Fahrzeug soll den Fahrer über biomentrische Merkmale erkennen und Daten wie die Herzfrequenz auswerten.

AVTR steht für Advance Vehicle Transformation. James Cameron und Daimler-CEO Ola Källenius erklärten gemeinsam auf der Bühne, was damit gemeint ist. "Mercedes-Benz hat mir von den Klimaschutzzielen erzählt, die die Firma in den nächsten zwei Jahrzehnten erreichen will und das Thema liegt mir auch persönlich am Herzen", sagte Cameron. "Wir fragten uns: In was für einer Zukunft wollen wir als Menschen leben? Dieses Auto repräsentiert eine spirituelle Idee für so eine Zukunft."

Die Rückseite von Vision AVTR zeigt Schuppen, die sich wie bei einem Tier aufstellen können. Links im Bild steht Avatar-Filmproduzent Jon Landau.

Nachhaltigkeit als Inspiration

Källenius besuchte James Camerons Produktionsfirma Lightstorm, um sich von den Avatarfilmen inspirieren zu lassen. "Wir sind an einem wichtigen Punkt der Geschichte und können entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen", sagte Källenius. Und das seien ressourcenneutrale Produktion und ein organisches Bedienkonzept. "Unser Weg ist nachhaltiger moderner Luxus."

"Wir haben in unserer modernen Gesellschaft ein Naturdefizit", ergänzte Cameron. "Mir geht es um Respekt und Liebe für die Balance in der Natur. Das sollen die Geschichten der Avatar-FIlmserie transportieren. Ich ziehe den Hut vor Mercedes-Benz und dessen Engagement in Sachen Nachhaltigkeit." (akr)