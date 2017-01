Mit "Vision Van" und "Mothership" zeigt Mercedes, wie der Paketzusteller in Zukunft unterwegs sein könnte. Die Transporter sollen sich emissionsfrei bewegen, Roboter übernehmen die Zustellung und schwärmen zu den Kunden aus.



Das "Future Van" trägt zwei Drohnen auf dem Dach.

Mercedes zeigt auf dem Messestand in Las Vegas seine Konzeptstudie "Vision Van". Es verfügt über einen vollautomatisierten Laderaum, Drohnen zur autonomen Luftzustellung und eine Joystick-Steuerung. Mit seinem 75 kW Elektroantrieb mit bis zu 270 km Reichweite soll die Paketzustellung emissionsfrei und nahezu lautlos möglich sein. Die auf dem Dach geparkten Drohnen können die Pakete direkt über eine Ladeluke entnehmen.

Bild 1 von 8 Mercedes Vans (8 Bilder) Blick aus dem Vorraum durch die Ladeluke.



Im Bauch des Mutterschiffs können die Starship-Roboter parken. Beladen werden sie vom Fahrer.

Am Rande der CES zeigte Mercedes ein nicht ganz so futuristisches Konzept mit dem Titel "Vans and Robots" oder das "Mutterschiff". In Kooperation mit Starship Technologies, deren Lieferroboter bereits im Rahmen einiger Pilotversuche auf Deutschlands Gehwegen unterwegs sind, will Mercedes-Benz Vans den Transporter zum mobilen Warenlager sowie zum Verteiler von automatisierten Liefersystemen auf der letzten Meile machen. Das Fahrzeug wird nur in die Nähe des Zustellortes bewegt, von dort an schwärmen die Lieferroboter zum Kunden aus. Das Mutterschiff soll im Rahmen eines Pilotversuchs getestet werden.

Hinweis: Mercedes hat den Autor zur CES nach Las Vegas eingeladen und die Reisekosten übernommen. (sha)