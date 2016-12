Der deutsche Science-Fiction-Klassiker "Metropolis" soll in den USA als Fernsehserie mit Riesenbudget adaptiert werden. Mitarbeiten soll auch Sam Esmail, Schöpfer der preisgekrönten Hacker-Serie "Mr. Robot".

Der Schöpfer der preisgekrönten Hacker-Serie "Mr. Robot" soll offenbar an einer Serien-Adaption des Science-Fiction-Klassikers "Metropolis" mitarbeiten. In welcher Rolle sich Sam Esmail an der Produktion beteiligen könnte, werde noch verhandelt, schreibt The Hollywood Reporter. Die zu NBC und damit Comcast gehörende Fernsehproduktionsfirma UCP (Universal Cable Productions) wolle sich jedoch jede Episode der "Metropolis"-Serie 10 Millionen US-Dollar kosten lassen – so viel wie die Erfolgsserie "Game of Thrones". Sie soll demnach in zwei bis drei Jahren erscheinen, also wohl nach dem geplanten Ende von "Mr. Robot".

Der 1927 erschienene deutsche Stummfilm "Metropolis" gilt als einer der bedeutendsten Filme überhaupt und basiert auf einem Drehbuch von Thea von Harbou. Seit 2010 gibt es ihn in einer digital restaurieren Fassung. Regisseur Fritz Lang zeigt in dem Monumentalfilm eine zweigeteilte Gesellschaft der fernen Zukunft, zusammengesetzt aus einer reichen Oberschicht und einer ausgebeuteten Unterschicht. Die ist dazu verdammt, riesige Maschinen zu bedienen, um die titelgebende Stadt mit Energie zu versorgen. Ein Liebespaar kämpft dagegen an und kann die Dystopie letztlich beenden.

Bild 1 von 7 "Metropolis" fast komplett digital restauriert (7 Bilder) Metropolis fast komplett digital restauriert Erstmals seit über achtzig Jahren kann man das 1927 gedrehte Meisterwerk "Metropolis" fast vollständig in digital wiederhergestellter Version sehen. Die Premiere der restaurierten Fassung findet in Frankfurt und Berlin statt. (Bild: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung)

(mho)