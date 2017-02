Tausende Bilder des New Yorker Museums sind nun frei verfügbar. Außerdem kooperiert es mit Wikimedia.

Das New Yorker Metropolitan Museum of Art, kurz: The Met, hat alle seine digitalen Abbildungen von Kunstwerken unter die Lizenz Creative Commons Zero (CC0) gestellt. Damit können 375.000 Bilder frei genutzt, geteilt und verändert werden, geht aus einer Mitteilung des Museums hervor. Das sei ein Meilenstein in der "digitalen Evolution" des Museums. Open Access sei ein Mittel, um die drei Milliarden Menschen, die einen Internetzugang haben, besser zu erreichen.

Die unter der CC0-Lizenz stehenden Bilder sind als solche gekennzeichnet, der Online-Katalog des Museums lässt sich auch danach filtern. Auch unter die Lizenz gestellt wurden Metainformationen zu insgesamt 440.000 Kunstwerken, die bisher digitalisiert wurden. Die Daten seien über GitHub erhältlich.

Das Met geht im Zuge seiner Öffnung auch eine Partnerschaft mit Wikimedia ein. Dazu kommen Kooperationen mit der digitalen Bibliothek Artstor sowie mit Pinterest. Einzelheiten zu den Partnerschaften sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. (anw)