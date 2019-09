Mi Mix Alpha: Xiaomis Konzept-Smartphone mit "Surround"-Display

Xiaomi hat ein ungewöhnliches Smartphone-Konzept gezeigt, bei dem sich das Display fast komplett um das Gehäuse windet. Das Mi Mix Alpha genannte Gerät besteht fast nur aus Display, lediglich ein schmaler Keramik-Streifen auf der Rückseite unterbricht den Bildschirm. Auf Vorder- und Rückseite können verschiedene Apps gleichzeitig geöffnet sein.

Die Tasten, die üblicherweise am Displayrand sitzen, werden beim Mi Mix Alpha auf dem OLED-Display an der Seite des Handy-Körpers eingeblendet. Motoren sollen für haptisches Feedback beim Drücken dieser virtuellen Tasten sorgen.

108-Megapixel-Kamera

Der vordere Display-Teil ist auch an der Oberseite durchgängig, wird also nicht von einem Notch unterbrochen. Möglich macht das der Verzicht auf eine Selfie-Kamera. Nutzer können stattdessen die von Samsung gefertigte 108-Megapixel-Kamera nutzen, die neben einem Ultraweitwinkelkamera mit 20 Megapixeln und einem Teleobjektiv mit 12 Megapixel in dem Streifen an der Rückseite sitzt. An Bord arbeitet ein Snapdragon 855+, dem großzügige 12 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der Akku misst 4050 mAh.

Xiaomi bezeichnet das Mi Mix Alpha als Konzept-Smartphone, das nicht für den Massenmarkt gedacht ist. Im Dezember soll das Handy aber für umgerechnet 2500 Euro in kleinen Stückzahlen in China verkauft werden, berichtet The Verge.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Mit dem Xiaomi Mi 9 Pro 5G hat der chinesische Hersteller außerdem ein Handy gezeigt, das etwas weniger nach Sci-Fi aussieht. Die 5G-Profi-Variante des Xiaomi Mi 9 wird ebenfalls von einem Snapdragon 855+ angetrieben und ist mit 8 oder 12 GByte Arbeitsspeicher zu haben.

Der traditionelle 6,4-Zoll-OLED zeigt FullHD-Auflösung an, das eingebaute 5G-Modem ist laut Xiaomi derzeit nur auf chinesische Provider ausgerichtet. Ob und wann das Xiaomi Mi 9 Pro auch in Deutschland angeboten wird, ist offen. In China kann man das Mi 9 Pro ab umgerechnet 470 Euro kaufen. (dahe)