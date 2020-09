Microsoft Flight Simulator: Modding-Community verbessert Modelle mit Google Maps

Wenn ein Spiel wie der Microsoft Flight Simulator den gesamten Globus abbilden möchte, dann gibt es zwangsläufig Schönheitsfehler – deplatzierte Büro-Monolithen und unerkenntliche Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel. Eine Modding-Community arbeitet daran, diese Schandflecken in der ansonsten so schönen Landschaft des Flugsimulators auszumerzen.

Auf Reddit treffen sich die Modder, um ihre Arbeit zu teilen. Sie verschönern Flughäfen, modellieren die Natur um und hübschen Gebäude auf. Ihre Werke bieten sie umsonst zum Download an. Die Installation ist relativ simpel: Die Dateien müssen schlicht in den data-Ordner des Flugsimulators geschoben werden.

Bessere Modelle dank Google Maps

Nicht ganz so einfach ist dagegen die Arbeit der Modder: Auf Reddit finden sich umfangreiche Tutorials, wie man Modelle mit Tools wie Blender so bearbeitet, dass sie in den Microsoft Flight Simulator importiert werden können. Eine mögliche Methode ist es dabei, das Modell aus Google Maps zu ziehen und anschließend per Blender für den Flugsimulator aufzubereiten.

Das ist etwas bitter für Microsoft – die Gebäudedaten des Flugsimulators stammen aus dem eigenen Kartendienst Bing Maps. Die Entwickler von Asobo greifen auf eine Mischung aus Satellitendaten, Karteninformationen und KI-Algorithmen zurück. Auf Satellitenaufnahmen der Umgebung platziert Microsoft so Gebäude, deren Standorte über den eigenen Karten-Service Bing festgelegt werden. Für zusätzliche Informationen wie die Höhe von Gebäuden greift Asobo auf die Datenbank OpenStreetMap zu.

Die wichtigsten Tipps für den Start beim Microsoft Flight Simulator

Die meisten der Gebäude und Landschaften wurden auf diesem Weg generiert. An einigen Stellen legt Asobo aber selbst Hand an und bastelt präziser modellierte Gebäude, die mithilfe von Luftaufnahmen originalgetreu dargestellt werden. Mit den Mods aus der Community können Hobby-Flieger ihre Flugsimulator-Spielwelt noch detailgetreuer gestalten. Neben den kostenlosen Mods, die über Community-Seiten vertrieben werden, können Spieler auch Addons in einem Ingame-Marktplatz dazukaufen. (dahe)