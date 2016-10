(Bild: dpa, Microsoft)

Feature Updates für Windows 10 sollen weiterhin als Upgrade-Installation eingespielt werden. Dafür wird im Prinzip eine Neuinstallation durchgeführt und bestehende Daten werden übertragen. Dies hat bisher oft zu Problemen geführt.

Feature-Updates sollen auch in absehbarer Zukunft als Upgrade-Installationen durchgeführt werden, bestätigte Microsoft gegenüber heise online. Dabei wird Windows im Prinzip neu installiert und die Daten der bestehenden Installation in die neue übernommen. Bisher sind dabei immer wieder Probleme aufgetreten. So gab es teilweise Probleme mit der Übernahme von Daten und Programmen oder sogar Probleme beim Bootprozess von Windows.

Laut Michael Niehaus von Microsoft arbeite man daran, dass der Upgrade-Prozess "perfekt funktioniert". Alles was im Rahmen des Prozesses nicht funktioniere, sei ein Bug, der Microsoft gemeldet werden sollte. Der Softwarekonzern wolle sich dann um die Beseitigung des Bugs kümmern.

Auch sollen Kunden und Nutzer verstärkt am Windows-Insider-Programm teilnehmen, um bei der Früherkennung von Problemen zu helfen. Beim zuletzt erschienenen "Anniversary Update" gab es Probleme mit der Unterstützung einiger Webcams, die Microsoft dann per nachträglichem Patch reparieren musste.

An Upgradegröße wird gearbeitet

Auch an der Größe der Upgrades will Microsoft arbeiten. Ob in Zukunft eine Distribution über binäre Delta-Upgrades geplant sei, wollte Niehaus nicht bestätigen, aber die Größe der Upgrades sei ein Problem, das Microsoft bewusst sei und an dem man arbeite.

Eines der größten Hindernisse sei die Tatsache, dass bei jedem Upgrade fast alle Systemprogramme und -bibliotheken geändert würden. Das größte Potential für Verkleinerungen haben daher wohl eher Grafiken, Fonts und andere Dateien die nicht so häufig geändert werden. (mls)