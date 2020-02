Microsoft-Outlook-Nutzer klagen über massive Störungen

Bei Twitter häufen sich die Beschwerden von Nutzern von Outlook.com, weil sie teilweise gar keine E-Mails verschicken und erhalten können oder alle als Spam markiert werden. Microsoft bestätigt, dass es Probleme gibt und man bereits daran arbeite. Noch wisse man aber anscheinend nicht, was genau los ist. "Wir kontrollieren unsere Systemdaten, um herauszufinden, was zu tun ist", heißt es in einem Tweet von Microsoft Outlook.

Dazu verweist Microsoft auf eine Seite zum Abfragen des eigenen Status. Dort wolle man auch über Neuigkeiten informieren. Auch auf Störungsseiten sieht man seit dem Vormittag einen drastischen Anstieg seit dem heutigen Mittwochmorgen.

[UPDATE 05.02.2020 17 Uhr] Wir haben konkretisiert, dass es sich um Outlook.com handelt. (emw)