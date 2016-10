Der Hybrid-Laptop von Microsoft bekommt drei neue Ausstattungsvarianten mit aktuellen i7-Prozessoren, neuer GPU und einem dickeren Akku.

Microsoft hat am Mittwoch in New York überarbeitete Versionen seines Hybrid-Laptops Surface Book angekündigt. Mit neuen Core-i7-Chips und Grafikprozessoren verspricht Microsoft "mehr als die doppelte Grafik-Power". Die Grafik steckt zusammen mit einem größeren Akku in der "Performance Base", wie Microsoft den Tastaturteil des Surface Book nennt. Den Tablet-Teil lässt Microsoft offenbar unverändert.

Neue Nvidia-GPU

Die drei neuen Ausstattungsvarianten werden vom einem Intel Core i7 der 6. Generation angetrieben. Der CPU steht eine NVIDIA GeForce GTX 965M Grafikeinheit mit 2 GByte RAM zur Seite. Der neue Akku soll bis zu 16 Stunden durchhalten. Die Modelle unterscheiden sich in der Speicherausrüstung: In der kleinsten Konfiguration hat das Surface Book 8 GByte RAM und eine SSD mit 256 GByte. Dazu kommen zwei Modelle mit jeweils 16 GByte RAM und einer SSD mit 512 GByte beziehungsweise 1 TByte.

Ab 2400 Dollar

Die neuen Surface Books können Kunden in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland bereits vorbestellen, als Auslieferungsdatum gibt der Hersteller den 10. November an. Für die drei Konfigurationen mit Performance Base ruft Microsoft 2399, 2799 und 3299 US-Dollar auf. Wann und zu welchem Preis es die neuen Hybrid-Notebooks auch in Deutschland gibt, war bisher nicht in Erfahrung zu bringen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Quelle: Microsoft

Siehe dazu auch in c't: