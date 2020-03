Microsoft: Windows 10 läuft auf einer Milliarde Geräten

Das Betriebssystem Windows 10 hat nach Angaben von Hersteller Microsoft erstmals die Zahl von einer Milliarde aktiver Installationen erreicht. Mitgezählt werden nicht nur Desktop-Rechner, Laptops und Convertibles, sondern auch alles andere, was sich mit Windows-10-Versionen betreiben lässt – also etwa auch die Konsole Xbox, die AR-Brille Hololens oder IoT-Geräte.

Man freue sich darüber, dass sich Nutzer in 200 Ländern für Windows entschieden hätten, erklärte der für "Modern Life, Search & Devices" zuständige Microsoft-Manager Yusuf Mehdi. Ursprünglich hatte sich Microsoft zum Start von Windows 10 im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, bis 2018 eine Milliarde Installationen des Betriebssystems zu erreichen. Den ehrgeizigen Plan musste der Softwarekonzern jedoch bald wieder weiter in die Zukunft verlagern. Erst Anfang vergangenen Jahres konnte Windows 10 den Marktanteil des Vorgängers Windows 7 übertrumpfen. Vergangenen März erreichte Windows 10 erstmals die Zahl von 800 Millionen aktiven Geräten.

Großen Schub dürfte es sicherlich noch einmal durch das Support-Ende von Windows 7 am 14. Januar 2019 gegeben haben, zumal der kostenlose Umstieg im Regelfall noch möglich blieb. Unternehmen und Organisationen können sich bei Microsoft allerdings mit dem Extended Security Update-Program (ESU) auch noch eine Gnadenfrist erkaufen und weiterhin kostenpflichtige Updates erwerben. Das Softwareunternehmen bietet das noch bis zum Januar 2023 an – unter anderem Behörden des Bundes, Ministerien sowie einige Bundesländer nehmen das in Anspruch. (axk)