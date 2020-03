Microsoft-Zertifizierungen MCSA, MCSD und MCSE werden eingestellt

Zertifizierungen in Programmen wie MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) und MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) sind bei IT-Dienstleistern recht beliebt, dienen sie doch dem Nachweis ausreichender Kenntnisse in den jeweiligen Produktkategorien. Die Zertifizierungen decken Produkte von Windows Server über Microsoft SQL Server bis hin zu Microsoft Dynamics 365 ab.

Wer ein solches Zertifikat benötigte, musste sich auf die betreffenden Prüfungen durch Microsoft vorbereiten und diese bestehen. Das war mit Aufwand und Kosten verbunden, hielt aber viele Dienstleister nicht davon ab, sich einer solchen kostenpflichtigen Zertifizierung zu unterziehen.

Schwerpunkt künftig auf rollenbasierter Zertifizierung

Im Microsoft Learning Blog kündigte Redmond jetzt im Artikel das endgültige Ende bestimmter Zertifizierungen und weitere Änderungen an. Seit Microsoft die Ausrichtung auf rollenbasierte Schulungen und Zertifizierungen im November 2018 bekannt gegeben hatte, wurde das Portfolio dort um insgesamt 34 Zertifizierungen in den Bereichen Azure, Modern Workplace und Business Applications erweitert. Microsoft will das rollenbasierte Lernangebot im Bereich der Cloud-Lösungen weiter ausbauen.

Im Gegenzug werden alle verbleibenden Prüfungen im Zusammenhang mit MCSA, MCSD und MCSE am 30. Juni 2020 eingestellt. Entsprechende Hinweise gab es bereits seit 2019. Der Blog-Beitrag im Microsoft Learning Blog listet alle betroffenen Zertifizierungen auf, die in vier Monaten eingestellt werden.

Die Lerninhalte der Zertifizierungen sollen zwar erhalten bleiben. Und eine bestehende MCSA-, MCSD- und MCSE-Zertifizierung bleibt ab dem 30. Juni 2020 zwei Jahre lang im aktiven Teil des Microsoft-Transkript des Absolventen bestehen. Wer sich aber gerade auf die Prüfung für eine der MCSA-, MCSD- oder MCSE-Zertifizierungen vorbereitet, sollte sich beeilen. Denn die Kandidaten müssen alle erforderlichen Prüfungen bestehen, bevor das betreffende Programm eingestellt wird. (tiw)