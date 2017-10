Skype mit neuem Design – jetzt auch auf dem Desktop. (Bild: Skype)

Auf Mobilgeräten zeigt sich Skype schon seit Jahresmitte im neuen Design, nun kommt das Update auch auf die Desktop-Versionen. Nur Nutzer der neuesten Windows-10-Ausgabe müssen sich noch gedulden.

Ab sofort steht das neue Skype für den Desktop zum Download parat, wie Microsoft im Skype-Blog mitteilt. Nutzer von Windows 10 bis zum Stand des November Update (2016), von Windows 8, Windows 7, Linux und Mac OS können das Update demnach auch automatisch beziehen – die passenden Einstellungen vorausgesetzt. Denjenigen, die eine neuere Windows-10-Version einsetzen, will Microsoft das Skype-Update hingegen nachliefern, sobald die neuen Funktionen in der Universal-App integriert seien. Einen genauen Termin nennt der Hersteller dafür aber nicht.

Zur Jahresmitte hatte Microsoft eine radikale Umgestaltung von Skype angekündigt. Die App sollte „cooler“ und bunter werden – mit einer dreigeteilten Bedienoberfläche: "Find", "Chat" und "Capture". In der Folge brachte der Konzern zunächst neue Versionen für Android und iOS, die jedoch auf wenig Gegenliebe seitens der Smartphone-Nutzer trafen. Unübersichtlichkeit, allzu versteckt untergebrachte Funktionen und der Mangel an Unterstützung für viele ältere Geräte gehörten zu den am häufigsten genannten Kritikpunkten.

Seither hat Microsoft eine Preview für den Desktop auf den Weg gebracht und sich bemüht, bei einzelnen Details nachzubessern, am grundsätzlichen Design jedoch festgehalten. Die neue Messaging-App sei das "ausdrucksstärkste Skype aller Zeiten". Zahlreiche Themes erlauben es, der App ein persönliches Erscheinungsbild zu verpassen. Als Cloud-Dienst verspricht Skype zudem den nahtlosen Cross-Plattform-Einsatz vom Smartphone über den Desktop und die Xbox bis hin zu smarten Lautsprechern. Sogar der direkte Dateiaustausch bis zu einem Umfang von 300 MByte soll möglich sein. (map)