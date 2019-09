Microsoft, das Musical: Praktikanten tanzen die Firmengeschichte

Waldorf-Schüler tanzen ihren Namen, Microsoft-Praktikanten tanzen ihr Unternehmen. Das tun sie zumindest in einem Video mit dem nicht ganz ernst gemeinten Titel "Microsoft the Musical". Zu zuckersüßen Marschrhythmen singen und springen etwa 150 Mitarbeiter über das Firmengelände und stellen so die Firmengeschichte des Unternehmens nach. Dabei erlauben sie sich auch den ein oder anderen Seitenhieb auf Microsofts Flops wie Windows Vista oder das Windows Phone: "All around the world our products are well known. Except for when we tried to make a phone".

Nach eigenen Angaben hat die Produktion des Videos acht Wochen gedauert und seine Protagonisten an den Wochenenden, vor und nach der Arbeit zusammengebracht. Verantwortlich zeichnen die Sommerpraktikanten des Unternehmens. Übrigens macht auch die Lektüre der Musical-Texte Spaß. (ssi)