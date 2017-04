Der Dienst lässt bereits keine neuen Projekte mehr zu. Ende des Jahres beendet Microsoft den Dienst endgültig. Entwickler sollen auf GitHub ausweichen.



Mehr als 16.000 Programmierer entwickeln bei Microsoft Open Source. Microsoft hat angekündigt, sein Software-Repository Codeplex zu schließen. Bereits ab dem gestrigen 31. März lassen sich auf der Website keine neuen Projekte mehr anlegen. Im Oktober sollen die gehosteten Projekte nicht mehr verändert werden können, am 15. Dezember soll der Dienst dann komplett beeendet werden. Danach soll man nur noch Backups der Projekte herunterladen können.

Microsoft-Manager Brian Harry erläutert den Schritt in seinem Blog. So habe man in den vergangegen Jahren beobachtet, dass viele zunächst auf Codeplex beheimatete Projekte zu GitHub migriert sind. Damit habe auch die Nutzung von Codeplex stetig abgenommen: In den letzten dreißig Tagen gab es nur noch bei 350 Projekten einen Source-Code-Commit.

Als neue Heimat für noch bei Codeplex gehostete Projekte empfiehlt Harry GitHub. Microsoft habe eng mit GitHub zusammengearbeitet, um den Umstieg so einfach wie möglich zu machen. Auch Microsoft selbst hoste viele seiner Open-Source-Projekte bei GitHub. Das Unternehmen sei sogar die GitHub-Organisation mit den meisten Open-Source-Contributors überhaupt – mehr als 16.000. (jo)