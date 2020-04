Microsoft und die Corona-Krise: "Digitale Transformation von zwei Jahren in zwei Monaten erlebt"

Die Cloud-Plattform Azure, die Kooperations- und Videokonferenz-Software Teams, Office und die Surface-Tablets bringen Microsofts Geschäften in der Corona-Krise einen kräftigen Schub. Microsofts Angebote sind gefragt, während Menschen in vielen Ländern zu Hause statt im Büro arbeiten. Auch beim Betriebssystem Windows lief es den Angaben zufolge besser als erwartet.

Die Corona-Pandemie beeinflusse alle Lebens- und Arbeitsbereiche, "und wir haben ein Ausmaß digitaler Transformation von zwei Jahren in zwei Monaten erlebt", sagte Microsoft-Chef Satya Nadella zu den Microsoft-Geschäftszahlen in einer Telefonkonferenz mit Analysten. So komme Microsoft Teams jetzt auf 75 Millionen Nutzer täglich – doppelt so viele wie noch Anfang März.

Cloud-Boom

Bei Microsofts Cloud-Flaggschiff - der Azure-Plattform für Unternehmen - stiegen die Erlöse um 59 Prozent. Das Cloud-Geschäft insgesamt legte um 27 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar zu. Der Umsatz der Sparte mit Windows, der Xbox-Spielekonsole und den Surface-Geräten wuchs um drei Prozent auf elf Milliarden Dollar. Für diesen Bereich hatte der Konzern wegen der Corona-Pandemie im Februar vorsorglich eine Umsatzwarnung abgegeben. Die Lieferketten in China erholten sich jedoch etwas schneller als gedacht.

Der Bereich, in dem unter anderem die Office-Bürosoftware untergebracht ist, wuchs um 15 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar. Microsoft hilft dabei, dass Kunden für viele Produkte wie Office inzwischen zu großen Teilen im Abo bezahlen. Die Einmal-Verkäufe von Software gingen dagegen im März zurück, wie Finanzchefin Amy Hood sagte. Die OEM-Verkäufe von Windows blieben praktisch unverändert.

Im gesamten vergangenen dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 (Microsofts Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli) steigerte Microsoft den Gewinn im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 10,752 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn kletterte um 25 Prozent auf 12,975 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 35 Milliarden Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen, die Aktie legte im nachbörslichen Handel um gut zwei Prozent zu.

(jk)