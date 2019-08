Microsoft veröffentlicht erste Beta vom neuen Edge-Browser

Der neue Edge-Browser nähert sich seiner Vollendung: Nun hat Microsoft die erste Betaversion veröffentlicht. Sie ist für Windows 7, 8/8.1 und 10 sowie für macOS erhältlich. Bislang hatte es von Edge frühe Vorabversionen im Canary- und Dev-Kanal gegeben. Diese wurden laut Microsoft bislang mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Es habe zudem 140.000 individuelle Rückmeldungen zum neuen Browser gegeben. Die neue Edge-Version basiert auf Chromium – die eigene Engine EdgeHTML hat bald ausgedient. Den Schritt hatte Microsoft im Dezember 2018 bekannt gegeben.

Updates für die Betaversion sollen ungefähr alle sechs Wochen erscheinen, kündigte Joe Belfiore an. Zusätzlich soll es kleinere Updates geben, die Sicherheitslücken stopfen und Fehler beheben. "Die Betafassung ist die stabilste Version unter den Vorabvarianten", erklärt Belfiore im Microsoft-Blog. Die Funktionen, die in der Beta landen, haben die Qualitätsprüfung im Canary- und Dev-Channel erfolgreich bestanden.

Microsoft ermutig Nutzer und Firmen, einen Blick auf den runderneuerten Edge-Browser zu werfen: Die Betaversion sei bereit für den alltäglich Gebrauch, meint Microsoft. Das Unternehmen belohnt all jene, die Schwachstellen im Browser finden, mit bis zu 30.000 US-Dollar. Das Bug-Bounty-Programm umfasst die Beta- und Dev-Versionen.

Dev, Canary, Beta

Bereits seit April hatte Microsoft erste Vorabversionen seines neuen Browsers bereitgestellt. Wie von Chromium gewohnt, erschienen die Previews täglich im "Canary Channel" oder wöchentlich im "Dev Channel". Wagemutige Nutzer konnten neue Funktionen also zeitnah ausprobieren. In den vergangenen Monaten hat Microsoft daran gearbeitet, Chromium gemeinsam mit Google zu verbessern. Mehr als 1000 Commits haben die Edge-Entwickler eingereicht.